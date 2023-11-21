Дмитрий Исхаков: «Мия сама говорит, что вьет из меня веревки»

Дмитрий Исхаков откровенно рассказал о том, как воспитывает дочку Мию от бывшей жены Полины Гагариной. Звездный фотограф старается видеться с наследницей не меньше одного-двух раз в неделю. Летом вместе с папой малышка катается на лодках, ей очень нравится сидеть на веслах и грести. В плохую погоду они ходят в конный клуб, катаются на лошадях или сидят дома и смотрят мультфильмы.

Мия растет активной и любознательной. Она занималась гимнастикой, и как подметил бывший муж певицы, преуспела в этом виде спорта. Всего за пару месяцев освоила шпагат, колесо и другие сложные элементы. Таким ребенком, как заверил Исхаков, легко гордиться. Также Мия увлекается танцами. На очереди, похоже, еще и фортепиано.

Себя бывший муж Полины Гагариной считает супердобряком по жизни. Дмитрий Исхаков считает, что он, как отец, должен уметь слушать и слышать своего ребенка. Ведь для детей нет ничего ценнее, чем общение с родителями и их внимание. Звездный фотограф всегда откладывает все свои дела и даже гаджеты, когда проводит уикенд с наследницей. Ему нравится говорить с дочкой на любые темы: Мия может рассказать ему о своих друзьях, страхах и переживания, а также увлечениях и планах. И за это Дмитрий ей безмерно благодарен.

«Мия сама говорит, что вьет из меня веревки», - добавил бывший муж Полины Гагариной.

Кстати, бывшая жена звездного фотографа как-то подметила, что ее дочка держит в крепком кулачке всю семью и никому не дает спуску. Мия — девочка с характером. А вот ее брат Андрей, наоборот, очень тихий и спокойный.

По материалам WomanHit