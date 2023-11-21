Бывший муж Полины Гагариной рассказал, что до сих пор дружит с тещей и пасынком Андреем

Дмитрий Исхаков после развода с певицей Полиной Гагариной не смог отказаться от общения с ее родственниками. Слишком много хороших воспоминаний связано с этим людьми. К примеру, звездный фотограф нашел друга в лице своего пасынка Андрея. По словам Исхакова, он рад, что сумел подружиться с сыном Полины Гагариной.
К тому же, бывший муж артистки смог понравится и ее маме. Со своей тещей Дмитрий Исхаков общается и по сей день, считая ее замечательной женщиной. Экс-возлюбленный Полины Гагариной подметил, что у них с Андреем хорошие отношения, и его это безумно радует. Все-таки в браке с певицей у него родилась дочка Мия.
Несмотря на то, что отцы у детей разные, будучи братом и сестрой, они прекрасно ладят между собой. За это Дмитрий также благодарен своему пасынку Андрею, который так привязан к сестричке.
Вот, что о сыне Полины Гагариной говорит его отчим.
«Андрей невероятный человек: тонкий и очень чуткий, талантливый и эмпатичный. С прекрасным чувством юмора. Я всегда испытываю чувство гордости за него», - приводит WomanHit слова Дмитрия Исхакова.