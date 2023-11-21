Умер известный тюменский блогер-дальнобойщик КАЛЯН86

Блогер-дальнобойщик из Тюмени Николай Галенко, известный под псевдонимом КАЛЯН86, несколько дней не выходил на связь.

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Обеспокоенные друзья КАЛЯНА86 забили тревогу. Они приехали к нему домой. Входная дверь была заперта. После безуспешных попыток достучаться до Галенко приятели блогера вскрыли квартиру и нашли в ней бездыханное тело Николая.

Точная причина смерти пока неизвестна. По предварительным данным, у Галенко остановилось сердце.

Мать, брат и сестра Николая никак не комментируют ситуацию. Похороны блогера состоятся в Тюмени. О дате и времени пока не сообщается.

Источник: starhit.ru