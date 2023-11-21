Филипп Киркоров стал новым ведущим премии «Золотой граммофон»

Король российской эстрады Филипп Киркоров стал новым ведущим популярной премии «Золотой граммофон». Об этом артист объявил в преддверии мероприятия.

«29 ноября мы будем вести концерт вместе с Митей Фоминым. Это очень ответственная миссия, но, думаю, мы с ним споемся», - приводит слова Киркорова Teleprogramma.pro.

Сам Киркоров получил многочисленное количество статуэток «Золотого граммофона» за свою карьеру. Он даже не смог назвать их точное число, так как в какой-то момент сбился со счета.

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