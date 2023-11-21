Наталья Подольская приготовит в Новый год оливье и селедку под шубой

Звезда «Фабрики звезд» Наталья Подольская заявила, что Новый год планирует отмечать дома, как и обычно. Артистка сама готовит вкусные блюда, радуя мужа и двух сыновей.

«Обожаю салатики. Обязательно на моем столе всегда оливье и селедка под шубой», - заявила Подольская журналисту Teleprogramma.pro.

При этом артистка заявила, что горячее не готовит вообще, так как в 12 ночи тяжелые блюда есть не хочется.

Звезды собрались во вторник в преддверии XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон».

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