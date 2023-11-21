Ольга Рапунцель из «Дома-2» устала судиться с бывшим мужем

Ольга Рапунцель до сих пор не может примириться с бывшим мужем Дмитрием Дмитренко. Участница «Дома-2» откровенно рассказывает о семейной драме в своем микроблоге, общаясь с подписчицами, которые оказались в такой же сложной ситуации. Звезда телестройки совершенно не переживает из-за того, что ей приходится выяснять отношения с бывшим мужем в общественном пространстве. Оба обвиняют друг друга во всевозможных грехах.

Рапунцель не стала скрывать, что ее сильно вымотали бесконечные суды и тот процесс, который связан с их совместно нажитом имуществом, а также с порядком общения с дочерьми. Вся эта история, как дала понять звезда телестройки, длиться уже слишком долго. Бывшая возлюбленная Дмитрия Дмитренко не может простить ему и то, что он настоял на разделе их квартиры в Москве. Кроме того, Рапунцель недовольна и тем, что бывший муж практически не уделяет их дочерям внимания, по сути, не принимает в их жизни никакого участия.

По словам звезды «Дома-2», она долгое время не хотела комментировать то, что происходит в ее семье. Однако терпение знаменитости, как она сама выразилась, лопнуло. Рапунцель устала от судов. И оттого, что спорить ей приходится на этих заседаниях с собственным бывшим мужем. Ольга заявила, что Дмитрий итак живет на всем готовом, а ей с дочерьми пришлось оставить ему квартиру.

«Детям он никак не помогает, да и не надо, а ну да, сейчас после этого моего комментария прибежит на показуху с одним пакетом раз в год, типа помогает и любит детей», - жаловалась Ольга Рапунцель.

После развода звезда «Дома-2» переехала с дочерьми на съемную квартиру.