Кейт Миддлтон взяла пример с леди Дианы, скопировав ее стиль в макияже

В недавнем интервью визажист и эксперт по красоте в FalseEyelashes Шафран Хьюз прокомментировал стиль Кейт Миддлтон, подчеркнув, что герцогиня Кембриджская многое взяла на вооружение, проследив те модные тенденции, которые были на пике популярности в эпоху леди Дианы. Ныне покойная свекровь Кейт Миддлтон всегда отдавала предпочтение натуральной красоте, точно также делает и жена принца Уильяма.

Хьюз дал понять, что визитной карточкой невестки леди Дианы на светских мероприятиях и ковровых дорожках становятся исключительно элегантные, красивые и утонченные образы — выверенные укладки, совершенство прически с воздушным эффектов пышности и естественный макияж с легким нотками гламура. Оказывается, в свое время жена принца Уильяма прошла курсы визажиста. С тех пор Кейт Миддлтон, время от времени, сама делает себе макияж для повседневных образов. Естественно, для званых вечеров ее готовят визажисты и стилисты.

Кроме того, Хьюз подметил, что стиль элегантного макияжа, который так нравится герцогине Кембриджской, пришелся по вкусу не только ее подданным, но и модницам по всему миру. И дело в том, что основной акцент в мейкапе жена принца Уильяма делает на «безвременье и отражении естественной красоты, во многом как и у ее покойной свекрови принцессы Дианы».

Кроме того, герцогиня Кембриджская славится своей бережливостью. В гардеробе Кейт Миддлтон есть аксессуары, которым уже почти 20 лет. К примеру, шляпка от Филиппа Трейси. В первый раз в этом головном уборе жена принца Уильяма появилась на публике в 2006 году. Тогда Кейт Миддлтон посетила парад в Сардхерсте, в котором участвовал и принц Уильям. Эту шляпку герцогиня Кембриджская носит до сих пор.

По материалам Marie Claire