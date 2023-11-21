Виктория Боня помирилась с Ксенией Бородиной после ссоры из-за комментария о ее лице

Модель, телеведущая и бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Виктория Боня до сих пор восстанавливается после пластической операции на лице. Однако, несмотря на это, девушка уже показала результаты.

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Обновленная Боня понравилась далеко не всем. О ее лице высказались многие. Но комментарий Ксении Бородиной о том, что Виктории нужно было носить намордник, кажется, особенно задел преобразившуюся модель.

Виктория жестко ответила Ксении в своем блоге. Поклонники Бони уже приготовились к продолжению скандала. Но конфликт быстро сошел на нет.

Первый шаг к примирению сделала сама Виктория. Она подошла к Бородиной на премьере мелодрамы «Кеша должен умереть» и поговорила с ней лично.

«Я считаю, что если и говорить что-то, то только в глаза. Поэтому решила подойти к Ксении и сказать ей лично», — поделилась Боня в соцсетях.

Судя по всему, девушки больше не имеют претензий к друг другу. После этой беседы Ксения и Вика вели себя как ни в чем не бывало. Они даже сделали несколько совместных снимков.

Источник: super.ru