Бывшая жена Гуфа заявила, что он наврал будто ей 31

Интернет-спор рэпера Гуфа (Алексей Долматов) и его бывшей жены Юлии Королевой продолжился.

Ранее рэпер заявил, что его экс-благоверная врет людям о своем возрасте, дескать ей вовсе не 27 лет, а 31 год. И даже предъявил доказательство в социальных сетях - фото некоего паспорта со скрытой фотографией, где четко написано: «Королева Юлия Александровна. Дата рождения: 29.07.1992».

Юлия не заставила долго ждать, ответив Гуф у себя в соцсетях: «Ребята, это не мой паспорт! Я Руслановна и по паспорту Долматова. И скоро мой день рождения, кстати. 31.01.1996».

К слову, годом ранее музыкант поздравлял свою вторую половинку именно в этот день – 31 января. В личном блоге он признался ей в любви и поблагодарил ее за терпение.

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