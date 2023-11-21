Жена Ильи Соболева попросила Викторию Боню не обижаться на пошлые шутки комика и Павла Воли

Виктория Боня запомнилась российской аудитории благодаря участию в проекте «Дом-2». Эффектная брюнетка также строила отношения с ирландским миллионером Алексом Смерфитом, от которого родила дочку Анджелину Летицию. Модель не скрывает, что ей важно выглядеть молодо и ухоженно. Поэтому 43-летняя Виктория Боня решилась на пластическую операцию, рассказав об этом своим поклонникам. По словам модели, подписчики отговаривали ее от идеи лечь под нож хирурга. Однако знаменитость настояла на своем. Долгое время Виктория не показывала результат омоложения. Она до сих пор предпочитает прятать глаза под солнезащитными очками.

Появившись на съемках «Шоу Воли» модель ответила на вопросы Ильи Соболева и мужа гимнастки Ляйсан Утяшевой. Троица бурно обсуждала пластическую операцию, которую перенесла Виктория Боня. Последняя даже поддалась на уговоры Павла Воли и согласилась снять очки в эфире программы. Вика не стала остро реагировать на те шутки, которыми ее осыпал Воля и Соболев. А вот бойфренд модели посчитал, что те вели себя отнюдь не галантно с его дамой. Виктория на этот фоне успела даже поругаться с избранником.

Звезда «Дома-2» подметила, что не стала уподобляться грубому юмору, иначе, в отместку могла бы высмеять рост и внешность Ильи Соболева, который явно не щадил ее чувства. Боня подметила, что женщины в целом часто сталкиваются с оскорблениями со стороны мужчин, которые ведут себя совершенно неприлично.

В дебаты на эту тему вступила и жена комика Ильи Соболева. Наталья заявила, что пока еще не смотрела новый выпуск передачи с Викторией Боней в качестве приглашенной звезды. Женщина подметила, что в последнее время все стали слишком обидчивыми и перестали понимать юмор. Также Наталья напомнила Боне о том, что та сама всячески привлекала внимание общественности к своей новой внешности, поэтому должны была быть готовой к тому, что на юмористическом шоу эта тема будет бурно обсуждаться или даже над этим могут подшучивать.

Позже, уже отсмотрев эфир, Наталья Соболева признала, что иногда шутки ведущих были глупыми и может даже пошлыми. Однако это всего лишь юмор. Поэтому жена комика Илья Соболева призвала Викторию Боню не обижаться на ее мужа и Павла Волю, которые явно сыпали искрометными шутками, чтобы эфир получился забавным и интересным.