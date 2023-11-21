Ревва может стать ключевым свидетелем по криптоделу с участием Деревянко

Трейдер Григорий Мулузян сообщил SHOT, что кроме Павла Деревянко он сотрудничал с шоуменом Александром Реввой.

Около полугода назад он приобрел долю в его телеграм-боте, через который совершались транзакции. Дела шли хорошо, однако характерами партнеры не сошлись. Именно поэтому Александр Ревва решил продать свою долю Павлу Деревянко за 25 миллионов рублей.

Артист стал вкладывать не только свои деньги в бизнес, но и привлекать знакомых, в числе которых оказалось немало людей из артистической среды.

Ежемесячно Павел Деревянко получал «чистыми» от 4,5 миллионов до 175 миллионов рублей. Однако, утверждает Григорий Малузян, биржа Xena Exchange вскоре их «кинула» на 265 миллионов рублей.

В настоящий момент партнеры обвиняют друг друга в мошенничестве. По словам Малузяна, он единственный в этой паре пытается расплатится с инвесторами, уже выплатив долга на сумму в 88 миллионов рублей.

Первые рассмотрения дела в суде уже начались. Ожидается, что одним из свидетелей будет Александр Ревва, поскольку именно он продал свою долю Павлу Деревянко и знаком с ситуацией изнутри.

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