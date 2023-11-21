Мария Ильюхина из сериала «Воронины» исполнила свою мечту, родив дочку, а не сына

Мария Ильюхина известна российскому зрителю по сериалу «Воронины». Буквально на днях актриса отметила свой день рождения. 19 ноября ей исполнилось 20 лет. Сейчас на первый план у юной звезды ситкома вышло материнство. Мария вместе с мужем воспитывают дочку. Знаменитость призналась, что исполнила свою мечту. Она хотела родить именно дочку, а не сына. Возможно, когда актриса задумается о втором ребенке, ей захочется, чтобы ее дети были разнополыми.

Звезда «Ворониных» не стала скрывать, что пока наслаждается материнством. Первую эмоцию, когда она взяла на руки малышку, Мария не забудет никогда. Это радость, умиление, гордость — три в одном. При этом Ильюхина дала понять, что не собирается засиживаться в декретном отпуске. Актриса планирует заняться вокалом. Примечательно, что Мария до сих пор общается со своими экранными родителями из сериала «Воронины».

Так, к примеру, Екатерина Волкова, которая сыграла в ситкоме Веру Воронину, маму Марии, не забыла поздравить свою сценическую дочь с днем рождения. В свои 20 лет Мария Ильюхина сумела не только запомниться поклонникам, сыграв в популярном сериале с именитыми звездами отечественного кино, такими как Борис Клюев, но и удачно вышла замуж, а также родила дочку. И все это до 20 лет!