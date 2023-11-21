Отец Зои Кравиц считает, что его дочь и Ченнинг Татум еще не готовы к браку

Информация о том, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум решили узаконить свои отношения, появилась после вечеринки в честь Хэллоуина.

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В тот вечер на пальце актрисы было замечено помолвочное кольцо с крупным камнем. И хотя сами влюбленные открыто не заявляли о своих намерениях, новость о том, что в их жизни грядут перемены, тут же разлетелась на весь мир.

Чуть позже информацию о помолвке звезд подтвердило издание People. Сама Зои до сих пор воздерживается от комментариев. Ченнинг тоже молчит по этому поводу. Кравиц даже сняла то самое кольцо. Но слухи уже не остановить.

Весть о возможном замужестве актрисы очень насторожила ее отца, Ленни Кравица. Музыкант считает, что Зои и ее парень очень торопятся.

«Замужество с одним из самых известных актеров в мире увеличит давление в тысячу раз. Ленни считает, что Зои и Ченнинг должны продолжать жить вместе, не более», — высказался Кравиц.

При этом Ленни вспомнил первый неудачный брак своей дочери с актером Карлом Глусманом, который продлился всего 1,5 года. Вероятно, отец Зои опасается повторения этой ситуации.

Источник: radaronline.com