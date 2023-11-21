Гуф признался, что его бывшей жене на самом деле 31 год, а не 27

Бывшая жена Гуфа Юлия Ковалева, как выяснилось, скрывала свой реальный возраст от общественности.

В соцсетях девушка сообщила подписчикам, что 10 лет назад ей было 17 лет (значит сейчас — 27). Музыканта смутили эти откровения, он решил выложить в Интернет ее паспорт, где называется другая цифра.

В документе указано, что Юлия 1992 года рождения. А это значит, что на данный момент ей 31 год.

Молодые люди развелись в этом году официально. Причиной стали вредные привычки артиста.

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