Пелин Карахан из сериала «Великолепный век» с мужем-бизнесменом и сыновьями провела отпуск в Дубае

Пелин Карахан прославилась благодаря съемках в турецком сериале «Великолепный век». До этого проекта актриса уже много снималась в сериалах, за ее плечами был сценический опыт. И в отличие от Мерьем Узерли, получившей главную роль Хюррем султан, в совершенстве знала родной язык, чего нельзя сказать о партнерше Халита Эргенча.

Дело в том, что Мерьем большую часть жизни провела в Германии. Она хорошо говорит на немецком, а вот турецкий ей пришлось учить походу съемок в «Великолепном веке», хотя сама она знала язык, но не так идеально, как ее партнеры по съемочной площадке. Однако это не помешало ей получить главную роль и прославиться не только в Турции, но и в России, а также зарубежом.

Если в юности Пелин Карахан жила скромно (ее растила мама и денег часто не хватало), то сейчас актриса может позволить себе путешествия и отдых за границей. Вместе с мужем бизнесменом Бедри Гюнтаем и сыновьями Али Демиром и Джаном Эюпом звезда «Великолепного века» провела отпуск в Дубае, о чем она поделилась в своем микроблоге. Пелин понравился и курорт, и отель, и сервис.