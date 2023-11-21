В «Давай поженимся!» пришел мужчина, который ищет жену, похожую на Анастасию Решетову

Во вторник, 21 ноября, в популярную программу Первого канала «Давай поженимся!» пришел мужчина, который ищет себе жену, внешне похожую на вторую любовь Тимати Анастасию Решетову.

Участник четко сформулировал свою позицию:

«Не вступит никогда в отношения с девушкой, которая выкладывает в соцсети откровенные фотографии и грубит окружающим людям. Женится на хозяюшке, которая будет уважать его родителей, умела доить коров и иммет сходство с мамой сына Тимати».

Жених - Марат, 30 лет, из Казани. Получил образование машиниста-тракториста, но стал предпринимателем. Летом торгует клубникой, а в зимнее время продает шали, яйца и колбасу.

Кому надо?

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