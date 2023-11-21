Вячеслав Добрынин должен сам пройти ДНК-тест, чтобы определить родство с возможным внебрачным сыном

Предполагаемый сын Вячеслава Добрынина явился в студию программы «МАЛАХОВ» чтобы наконец-то узнать правду о своем происхождении.

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Напомним, ранее мужчина по имени Альберт Штефан заявил о том, что у его матери был роман с артистом, во время которого она забеременела.

По словам мужчины, он долгое время ничего не знал о своем втором родителе. Ситуация с отцом прояснилась только в 2016 году, когда мать Альберта решила откровенно поговорить с сыном.

К слову, сам Добрынин не спешит встречаться с предполагаемым наследником. Биоматериал для ДНК-теста музыкант тоже не предоставлял. Поэтому сотрудникам программы пришлось обратиться к племяннику Вячеслава Григорьевича — Армену. Он не отказал.

Результат теста показал, что родственные связи между Альбертом и племянником артиста подтверждаются на 17%.

В общем, говорить о том, что Штефан является сыном Добрынина, пока рано. Чтобы подтвердить отцовство Вячеслава Григорьевича наверняка, нужно исследовать его биоматериал. Поэтому вопрос все еще открыт.

Источник: программа «МАЛАХОВ»