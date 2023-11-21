Ставшая дважды мамой Равшана Куркова призналась, что верит в удачу

Равшана Куркова приехала покорять Москву из Ташкента. Сегодня 43-летняя актриса много снимается в кино. Зрители полюбили ее за восточный колорит, естественность, красоту и скромность. Одной из ярких ролей в фильмографии звезды стал сериал «А у нас во дворе...». В этом проекте Равшана Куркова снималась вместе с Сергеем Пускепалисом. Путь актрисы к славе был тернист и непрост. Поэтому Равшана не понаслышке знает, что многое в плане успеха зависит не только от судьбы, но и от личности.

«Да, я верю в удачу, но больше я полагаюсь на то, чтобы человек все-таки делал все максимально от себя зависящее», - призналась Равшана Куркова в беседе с сайтом «А теперь внимание!».

Актриса долго шла не только к славе и популярности, но и к материнству. Первый ребенок звезды родился, когда самой Равшане было уже за сорок. У Курковой есть сынишка Гаспар, о нем актриса рассказала, когда мальчику был годик. Долгое время Равшана скрывала, что у нее появился сын. Зато о дочери Самире, Куркова молчать не стала. Еще будучи беременной, она сообщила поклонникам радостную новость.

Равшана вела активный образ жизни, снималась в фотосессиях, демонстрируя свой округлившийся животик. По словам актрисы, Гаспар немного ревнует ее к сестренке. Однако Куркова старается делать все для того, чтобы уделять сыну и дочке как можно больше внимания. Будучи старшим братом, Гаспару нравится нянчиться с маленькой Самирой.