Ирина Роднина назвала Романа Костомарова сильным человеком

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что история Романа Костомарова пронзительная. Спортсменка назвала своего коллегу по цеху сильным человеком.

«В нем есть это сумасшедшее преодоление трудностей. Это то, чему учат в спорте. Нас не учат побеждать соперника, нас учат побеждать себя», - заявила Роднина в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба».

Роднина уверена, что у Костомарова дальше все будет хорошо.

Роман Костомаров учится жизнь заново после многочисленных ампутаций. Спортсмен лишился рук и ног, но не сдается.

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