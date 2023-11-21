Федор Смолов привез жену и новорожденную дочку из роддома домой

Футболиста Федорова Смолова мало кто видел таким счастливым – спортсмен встретил из роддома свою жену Карину Истомину и новорожденную дочку.

В личном блоге 29-летняя диджей опубликовала фотокадры их выписки. На снимках знаменитости просто сияли.

33-летний футболист обнимал маленькую дочку, как хрупкую драгоценность, заботливо укутав ее в теплый плед.

«Теперь нас трое», - подписала кадры Карина Истомина.

Жена Смолова поблагодарила друзей и близких за поздравления и подарки, показав на фото презенты и многочисленные цветы.

Напомним, пара призналась, что они ожидают рождения ребенка в начале осени, когда Карина уже была на последних сроках беременности. Их дочка появилась на свет на прошлой неделе.

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