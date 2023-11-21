Люся Чеботина обвинила зоозащитников в лицемерии: «Вы ездите на шашлык и любите борщ с мясом»

Нешуточный скандал разразился в соцсетях известной певицы Люси Чеботиной после того, как она выложила свое фото в шубе из меха рыси. Тут же в комментарии пришли зоозащитники и обрушились на нее с критикой.

Чеботина молчать не стала, ответила жестко.

«Уважаемые защитники животных в комментариях под моим постом. У вас кожаная обувь и сумки. Вы ездите на шашлык и любите борщ с мясом. Не стоит лицемерить, отказывайтесь тогда от всего вышеперечисленного», - написала Люся.

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