Зепюр Брутян: «Счастлива вновь вернуться на съемочную площадку»

Замужество пошло Зепюр Брутян только на пользу — особенно, если говорить о ее актерской карьере. Все-таки Павел Прилучный имеет большие связи, его то и дело зовут сниматься в кино. А вместе с ним такие же предложения получает и его нынешняя избранница. И все благодаря шумихе вокруг свадьбы актера из сериала «Мажор».

Режиссеры понимают, что зрителям будет интересно увидеть пару вместе в одном проекте. Разумеется, такое внимание общественности поднимет рейтинги любому сериалу и фильму. Ранее, Павел Прилучный и Зепюр Брутян уже появились вместе на театральной сцене, сыграв в спектакле «Взрослые игры». Супруги даже целовались — все в рамках сюжета.

В своем микроблоге Павел Прилучный подтвердил информацию о том, что он с Зепюр Брутян принял участие в съемках фильма «Неприличные гости». Похоже, что в актерской карьере молодой жены звезды сериала «Мажор» намечается новый виток. Зепюр не стала засиживаться в декретном отпуске. С сынишкой Микаэлем ей помогает нянечка и теща Павла Прилучного. Свой маме Брутян доверяет как себе.

А вот, что о съемках в фильме «Неприличные гости» говорит сама актриса.

«У нас начались съемки фильма «Неприличные гости». Счастлива вновь вернуться на съемочную площадку. И быть частью этого замечательного проекта! Ура», - подметила Зепюр Брутян.

Кстати, первая жена Павла Прилучного давала понять, что в замужестве могла бы сниматься чаще. Однако ей приходилось отказываться от ролей, если против них выступал ее муж. Сам актер уточнял, что его жена должна принимать участие только в качественных проектах, а он, как кормилец семьи, может соглашаться на любые роли. Правда, супружеская жизнь с Агатой Муцениеце у Прилучного не задалась. Несмотря на то, что у пары есть двое детей — сын Тимофей и дочка Мия — они все-таки развелись. Сейчас актер счастлив с Зепюр Брутян.