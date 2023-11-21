Ксения Бородина раскритиковала журналистов, снявших близко ее лицо без фильтров

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина снова скандалит со своими подписчиками и журналистами на все соцсети. На этот раз светской львице не понравилось, что представители прессы сняли близко ее небезупречный внешний вид.

В выражениях будущая студентка МГУ не стеснялась. Последними словами она обозвала журналистов, которые не применили фильтры во время съемки.

«Сняв меня в ужасном свете и, приблизив камеру аж до ноздри, вы не добились, чего хотели», - написала она.

Мы не можем публиковать те слова, которые употребила Бородина, они оскорбительные. Напомним, телеведущая с таким богатым словарным запасом из «Дома-2» хочет еще стать психологом.

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