Ольга Орлова заявила, что не смогла бы жить со свекровью

Певица и телеведущая Ольга Орлова вышла замуж во второй раз за бизнесмена Валерия Маслова в 2021 году. Пара обошлась без пышных церемоний и роскошных нарядов во время оформления брака, да и сейчас не сильно афиширует свою личную жизнь.

Однако накануне Ольга Орлова все-таки поделилась с поклонниками в соцсетях своими размышлениями по поводу семейных отношений.

Она отметила, что никогда бы не смогла жить в одном доме с мамой мужа, поскольку «в доме должна быть одна хозяйка». Да и мужчина, который настаивает на этом вызывает вопросы своим инфантильным поведением.

«Нужно объяснить мужу, что пора стать взрослым мальчиком и возглавить свою семью. Если не услышит — выбор за вами», - сказала Ольга Орлова.

Ведущая также заметила, что «химию» в отношениях она считает обязательной. Без нее она бы просто не могла жить с мужчиной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»