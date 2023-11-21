Поплавская потребовала запретить в России песни группы «Би-2»

Звезда «Красной шапочки» Яна Поплавская раскритиковала солистов группы «Би-2» за то, что те сбежали из России при первой же возможности. Актриса подчеркнула, что государство их раньше поддерживало.

«До последнего они пытались просунуть свои морды к российской кормушке», - заявила она.

Поплавская считает несправедливым, что песни этой группы до сих пор крутят в России. Артистка потребовала их запретить.

«До сих пор на российском сервисе «Яндекс Музыка» можно послушать и отдать свои деньги за музыку «Би-2», - добавила Поплавская.

*Егор Бортник признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 26.05.2023.

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