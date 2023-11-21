Рудковская сообщила, что ее сын от Плющенко заработал себе на квартиру в центре Москвы

Яна Рудковская рассказала в своем телеграм-канале, что ее сын Саша Плющенко успел заработать кругленькую сумму. Ее, по словам жены Евгения Плющенко, хватит на то, чтобы приобрести квартиру на Патриарших прудах в Москве.

Рудковская таким образом ответила на хейт в социальных сетях, который обрушился на нее после появления афиши ледовой постановки «Русалочка» в Сети и на улицах столицы России. На ней Саша Плющенко изображает краба.

Многие пользователи шутят, что Гнома Гномыча (прозвище мальчика, которое дала ему его мама в детстве) скоро будут называть Крабом Крабычем. Яна Рудковская заявила, что люди угадали: героя Саши действительно будут звать Крабом Крабычем — и предложила перестать думать о судьбе мальчика, ведь у него все отлично, он зарабатывает уже сейчас столько, сколько многим и не снилось.

«Предлагаю считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на какого-то там психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую Саша Плющенко уже себе может позволить на свои деньги. После этой постановки начнет собирать на вторую. Или на дом. Или на автопарк. Там решит, в общем, как повзрослеет», — заявила Яна Рудковская.

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