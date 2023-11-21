Собчак пришла на премьеру сериала мужа в наряде стоимостью около полутора миллиона рублей

Ксения Собчак появилась на премьере нового сериала своего мужа Константина Богомолова «Кеша должен умереть» в дорогом образе.

Журналисты КП заглянули в онлайн-магазины и посчитали, во сколько наряд знаменитости мог ей обойтись.

Собчак примерила черные брюки Schiaparelli с золотыми пуговицами, которые стоят около 500 тысяч рублей, туфли с золотистым мысом этой же марки примерно за 500 тысяч рублей. В руки взяла черную сумочку того же, которая стоит около 400 тысяч рублей.

Также не обошлось и без весомого во всех смыслах аксессуара – моносерьги Dries Van Noten за 40 тысяч рублей. И это всего лишь бижутерия.

Таким образом, в целом, образ ведущей оценивается примерно в полтора миллиона рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»