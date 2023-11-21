Соседи Пугачевой по израильской вилле стали называть певицу «Наша Баруховна»

Журналисты Ntv.ru рассказали. что в Израиле, где Алла Пугачева долгое время проживала до переезда на Кипр, ей дали кличку. Она не обидная, напротив, полна благоговения.

«Наша Баруховна» называют Аллу Борисовну за глаза местные жители.

«Барух — это святой на иврите. Баруховна — значит святейшая. К ней относятся как интересному субъекту, но прямо почета или уважения нет. Стильно одета, выглядит хорошо», - пояснил житель Израиля Михаил Горин.

В Израиле Пугачева проживала на вилле в три этажа, с внушительной террасой, панорамными окнами и бассейном. Есть в нем и бомбоубежище. По словам Горина, в этом факте нет ничего особенного, поскольку все люди в этой стране всегда готовы к военному положению и обстрелам.

Он также заметил, если Пугачева вернется в Израиль, то ее дети, и Гарри, и Лиза, в 18 лет пойдут служить в армию наравне со всеми. В этой стране поблажек никому не делают.

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