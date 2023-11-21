Бородина раскритиковала взрослых людей, которые общаются с мамой чаще 3 раз в неделю

Ксения Бородина нередко выступает в своих социальных сетях критиком чужого поведения и любит разбирать публично разные ситуации, делая из этого глобальные выводы.

На сей раз ее не смогло оставить равнодушным поведение шоумена Рината Сафаргулова, на примере которого она заговорила об аномально частых коммуникациях взрослых людей с матерями. В эфире шоу «Осколки» он признался, что разговаривает по телефону со своей мамой по 20-25 раз в день.

Бородина не смогла сдержать эмоций по этому поводу, ведь она убеждена что 2-3 раз в неделю взрослым людям достаточно для общения с мамой. Если больше – то перебор. Лучше это время, по мнению ведущей, посвятить общению с психологом.

«Это что за сумасшествие я сейчас посмотрела?» - опешила Бородина.

Звезда заметила, что такая зависимость от матерей для зрелых личностей ненормальна. А родительницы таким образом психологически подавляют своих наследников.

Бородина предупредила и свою мать – если та будет слишком часто ей писать или звонить, то быстро отправится в бан. У нее, дескать, кроме общения с мамой, есть много других важных дел.

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