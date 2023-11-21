Дмитрий Исхаков высказался о разводе с Полиной Гагариной: «Отношения с популярным артистом — это отдельная история»

Фотограф Дмитрий Исхаков заговорил о разводе с Полиной Гагариной. Расставание пары произошло в 2021 году, но до сих пор неизвестно, что именно стало причиной краха брака.

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Исхаков в своем новом интервью сайту Womanhit.ru дал понять, что ответственность за распад семьи лежит на них обоих. И по сей день эта темя для него – сложная.

«Это, конечно, довольно сложный для меня вопрос. Я не хочу подробно останавливаться на деталях и подробностях, скажу лишь, что не снимаю с себя ответственности. Танго танцует двое. Любые отношения — это не просто, а отношения с популярным артистом — это отдельная история», - высказался фотограф.

Исхаков после брака с Гагариной стал придерживаться утверждения о том, что в партнере никогда нельзя растворяться: «Тебя любят и ценят только тогда, когда ты сам себя уважаешь и ценишь и что-то из себя представляешь».

У Гагариной и Исхакова подрастает дочка Мия, которой уже 6 лет. Она осталась с матерью, и отец старается все свободное время посвящать наследнице. Он подчеркнул, что видится с ней каждую неделю, а то и чаще.