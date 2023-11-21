Изменившая лицо Виктория Боня призналась, что по ночам плачет в подушку из-за пластики

Светская львица Виктория Боня этой осенью сделала пластическую операцию на лице, ради которой летала в США к голливудскому эскулапу. Он преобразил ее настолько, что первое время звезда была неузнаваема. А хейтеры только этого и ждали – столько негатива оказались для Виктории неподъемной ношей.

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Обидные сравнения и жестокая критика выбили из колеи Боню. А еще у нее до сих пор не восстановилась чувствительность верхней губы, о чем она поведала в «Шоу Воли» комику. И по этой причине она ночами льет слезы.

«Если честно, я поймала столько хейта! Ты не понимаешь, я плачу по ночам в подушку. Люди не понимают, что реабилитация длится от полугода до года. И вот эта губа неподвижная, и все остальное онемевшее лицо... Еще пока нервные окончания не восстановились», - рассказала звезда.

К слову, показывать свое лицо Боня стала не так давно. Мнения после этого разделились – одни нашли результат восхитительным, другие взялись за голову и посчитали, что Вике не надо было ничего менять.