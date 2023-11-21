Ксения Бородина поступила в МГУ на психолога

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что с сентября является студенткой. Она поступила в МГУ на психфак и намерена после получения диплома работать по специальности.

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Звезда экрана планирует применять свои новые знания на практике в новом телешоу, хочет помогать людям в собственном проекте на телевидении.

«Это либо будет какая-то программа, где ты не только как телеведущая будешь раздавать советы, опираясь на свой опыт, но это могут быть уже совершенно другие советы как профессионального психолога. Также не исключаю, что буду работать по специальности», - рассказала Муз-ТВ Бородина.

Ксения не исключает, что станет практикующим психологом и даже откроет терапевтические группы. Она дала понять, что настроена серьезно реализоваться в новой области.