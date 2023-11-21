Агата Муцениеце раскрыла, какие подарки на Новый год просят у Деда Мороза ее дети

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что поддерживает веру своих детей в Деда Мороза. Семилетняя Мия и десятилетний Тимофей в этом году снова буду писать письма доброму волшебнику, в котором собираются попросить подарки. И звездная мама уже знает про желания детей.

«Каждый год они приносят мне список подарков, который я должна передать Деду Морозу. Вот сейчас Тимофей попросил раскраску, а Мия — маленькую куколку. Но я все равно еще докуплю то, что детям нравится. Для Тимофея — машины на радиоуправлении, летающие вертолеты», - рассказала сайту «Вечерняя Москва» звезда.

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Двое детей родились у Муцениеце в браке с Павлом Прилучным. Напомним, в 2020 году они со скандалом разошлись. У актера уже есть новая жена и третий ребенок, шестимесячный Микаэль, а Муцениеце еще не нашла новую любовь.