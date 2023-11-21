Алла Пугачева готовит россиянам сюрприз, сообщил критик Артемий Троицкий*

Музыкальный критик Артемий Троицкий* сообщил, что Алла Пугачева приготовила россиянам сюрприз. В новом интервью эксперт поведал, что постоянно на связи с Примадонной, которая сегодня живет на Кипре.

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В подтверждение своих слов критик привел фразу, брошенную Пугачевой после визита в Россию осенью этого года. Она тогда написала «вы еще обо мне услышите», и, по словам Троицкого*, это обещание артистка собирается сдержать совсем скоро.

«У Аллы двое детей. Гарри и Лиза — совершенно симпатичнейшие детишки. Главная забота Пугачевой сегодня это не сцена, не эстрада, а ее семья и это вполне можно понять, но при этом она держит для всех нас в запасе сюрприз. Она мне об этом говорила: «Вы все еще увидите в недалеком будущем», - приводит слова Троицкого* сайт Woman.

Пугачева, напомним, в 2022 году покинула Россию. До осени этого года она жила в Израиле, но в спешке переехала на Кипр, где у нее с пятым мужем были приобретены роскошные апартаменты.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.