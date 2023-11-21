Давид Манукян подписался на Ольгу Бузову в соцсетях и лайкает ее фото

Блогер Давид Манукян снова подписался на свою бывшую возлюбленную Ольгу Бузову и даже ставит лайки под ее публикациями. Такого поворота поклонники теледивы не ожидали. Тут же поползли слухи о тайном воссоединении пары.

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Произошли такие перемены вскоре после того, как Бузова и Манукян оказались на съемках одного шоу в Китае. Даже сам этот факт, что экс-возлюбленные оказались рядом, уже стал поводом для слухов, ведь после болезненного расставания в 2021 году Бузова запрещала продюсерам программ, в которых работала, звать Манукяна. Сама Бузова прокомментировала нынешние перемены.

«Ну он же снимался в клипе на песню «Лайкер». Ну, лайкер — он и в Китае лайкер. Все, что происходило в Китае, вы все увидите скоро на экранах, не хочу спойлерить. Было очень интересно и увлекательно, наша встреча состоялась», - рассказала сайту «7 дней» смягчившаяся к бывшему Бузова.

Напомним, Давид Манукян прославился как блогер Дава. Он снялся в клипе Бузовой «Мандаринка», после чего у них закрутился роман длиной чуть больше года.