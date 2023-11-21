Дмитрий Маликов подарит Александру Петрову на свадьбу песню

Певец Дмитрий Маликов оказался в числе приглашенных гостей на грядущую свадьбу актера Александра Петрова и его новой избранницы Виктории. Он подтвердил, что сможет присутствовать, и даже уже готовит подарок молодоженам.

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Музыкант признался, что знает, какую песню из своего репертуара любит его товарищ, и собирается ее исполнить в качестве поздравления молодым.

«У него есть моя любимая песня, с которой все началось в моей творческой жизни 35 лет назад. Она называется «Ты моей никогда не будешь». Я бы Саше сделал сюрприз, спел бы эту песню», - рассказал «Пятому каналу Маликов.

Напомним, что свадьбу Петров собирается играть спустя два месяца после регистрации брака. Его женой стала некая Виктория, с которой актер познакомился минувшим летом. До этой судьбоносной встречи он жил в гражданском браке со Стасей Милославской несколько лет.