Наталья Рудова призналась, что встречалась с двумя бойфрендами сразу

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова призналась, что встречалась с двумя парнями одновременно. Причем, один из них так и не узнал о наличии у нее еще одного бойфренда. Об этом красавица поведала «Пятому каналу».

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Эта «прикольная», как ее называет Рудова, история приключилась еще в студенчестве. Она морочила голову сразу двум воздыхателям, отвечая им взаимностью.

«Встречалась с двумя парнями, да. Это было, когда я училась в театральном, ну, было прикольно. Реально два парня нравились просто. Один про одного знал, другой про другого не знал. Нет, было все очень невинно, но было классно… Никто не узнал. Я еще партизанка такая серьезная», - рассказала актриса.

Сегодня Рудовой 40 лет, она очень избирательна в выборе второй половинки, до сих пор ни разу не была замужем. Сама Наталья не видит в этом ничего необычного и старается жить в свое удовольствие.