Дмитрий Брекоткин долго не хотел увольняться со стройки ради «Уральских пельменей»

Юморист Дмитрий Брекоткин много лет выступает в шоу «Уральские пельмени». В новом телесезоне на СТС вышло еще одно шоу с участием комика – «Уральские умельцы», а также ситком «Мама будет против», где ему досталась роль жены генерала. Сам актер признается, что на старте карьеры долго не решался оставить свое постоянное место работы ради выступлений в шоу.

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До того, как прославиться на сцене, Брекоткин работал на стройке прорабом. В то же время начал выступать в команде КВН. Но никак не мог уволиться с постоянного места работы.

«Решиться на это было мучительно. На стройке ты мастер, прораб, это твоя работа — конкретная, осязаемая. А КВН — это что? Ну поедем мы на концерт. И что потом?», - рассказал сайту «7 дней» актер.

Но «шаг в пропасть», как выразился Брекоткин, ему все же пришлось сделать. Когда совмещать выступления и гастроли со стройкой стало невозможно, он все-таки написал заявление на увольнение.