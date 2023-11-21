Александру Васильеву на «Модном приговоре» подыскали замену

Любимая многими телезрителями программа «Модный приговор» совсем скоро вернется в эфир. Спустя полтора года паузы поклонники соскучились по любимым ведущим, которые много лет помогали им следить за трендами моды и отыскивать собственный стиль. Однако известно, что в ряду ведущих грядут изменения.

Оказалось, что проект должны были возобновить еще в середине осени. Об этом сообщает сайт KP.RU.

«Съемки первоначально были запланированы на конец октября. Но их переносили, так как не определились на тот момент с еще одним ведущим после увольнения Васильева», - цитирует экс-сотрудника Первого канала сайт.

Оказалось, что историка моды Александра Васильева решили заменить молодым специалистом. С ним, а также с другими лицами шоу Надеждой Бабкиной и Эвелиной Хромченко контракты у телеканала закончились еще в 2022 году. Продлевать не стали.

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В настоящее время обсуждается вариант, что постоянными ведущими проекта будут Эвелина Хромченко и Юлия Барановская, а также приглашенная молодая звезда, от выпуска к выпуску каждый раз новая.