Стилист Бородиной признался, что не стал бы ничего советовать Собчак

Звездный стилист Алеко Надирян в беседе с KP.RU признался, что не стал бы менять стиль Ксении Собчак и ничего бы ей не советовал.

«Ксюше Собчак я бы ничего советовать не стал. Зачем что-то менять? Ей нравится ее айдентика. Я бы даже назвал стиль Ксении интеллектуальным. Поэтому пусть ходит в том, в чем ходит», - считает эксперт по моде.

Сегодня Алеко сотрудничает с телеведущей Ксенией Бородиной, уже год он помогает ей подбирать образы и менять аутфиты. По наблюдениям многих поклонников звезды экрана, она сильно преобразилась. Ранее Алеко работал над образом другой знаменитости – модели Анастасии Решетовой.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Ксения Собчак же сама себе стилист. Она лично подбирает комплекты, в которых выходит в свет, и даже завела рубрику в «Телеграм», которую назвала «Мои луки не для скуки», где публикует фотографии вещей, составленных ею из собственного огромного гардероба.