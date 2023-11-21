Вилле Хаапасало после отъезда из России спивается в одиночестве

Финский актер Вилле Хаапасало в 2022 году спивается на родине. Звезда комедии «Особенности национальной охоты» сделал блестящую карьеру в российском кино, но в 2022 году покинул страну, как не согласный с происходящим.

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Как сообщает сайт News.ru, 51-летний Хаапасало по сей день получает предложения о работе. Но возвращаться в Россию не намерен. Якобы, у него и там много работы, но из-за напряженного графика он то и дело напивается в одиночестве.

Напомним, Хаапасало снялся также в комедиях «Особенности национальной рыбалки», «Ирония судьбы. Продолжение», «Папа напрокат», «Любовь в большом городе».