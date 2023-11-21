Актер Владимир Селиванов и его беременная жена сообщили, что у них будет мальчик

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов совсем скоро станет отцом. Они с блогером Александрой Калмыковой в праздничной атмосфере сообщили, что у них будет сын. С именем тоже определились - назовут Егором.

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Селиванов с женой устроили целое шоу, или как сегодня модно это называть, гендер-пати, на которое пригласили друзей и журналистов. В ходе мероприятия артист и его беременная избранница и раскрыли пол будущего ребенка.

Причем, сделали это оригинально: красили друг друга, а гости наблюдали за этим с черно-белого экрана и пытались угадать, какого цвета у них краска. А когда вышли из-за кулис, оказалось, что они выкрашены в голубой.

Для 38-летнего Селиванова сын от Калмыковой будет уже вторым ребенком. Оказалось, что девушке беременность дается нелегко.