Михаил Боярский признался, что его не брали ни в один театр Петербурга

Звезда экрана и сцены Михаил Боярский признался, что в молодости его не брали ни в один театр Санкт-Петербурга. Артист пытался попасть во многие, но лишь один-единственный оказался гостеприимным – Театр имени Ленсовета, рассказал актер телеканалу «Звезда». В нем он остался на 50 лте.

«Это просто потому, что меня в этот театр взяли. Меня не брал ни один театр в Петербурге», - вспомнил артист.

Пока завершать карьеру на сцене Боярский не собирается. У него каждый месяц как минимум по семь спектаклей. А еще он обожает закулисную обстановку.

«Не столько меня поражали спектакли театра, сколько атмосфера за кулисами, где были совершенно фантастические, родные мне люди, с которыми я провел полвека своей жизни», - поведал народный артист.

В этом году творческой альма матер Боярского исполняется 90 лет. Празднование на сцене уже прошло, это был творческий вечер с показом фрагментов спектаклей разных лет, и Боярский провел его вместе с Алисой Фрейндлих.