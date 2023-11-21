Прилучный снимается вместе с женой Брутян в новом фильме «Неприличные гости»

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Актер Павел Прилучный заявил, что для него сниматься с молодой женой — счастье.

Павел Прилучный уже много лет строит карьеру в кино. Он стал особенно популярным после выхода сериала «Мажор». А в 2020 году актер пережил развод с Агатой Муцениеце, которая родила ему двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию.  

И два года он ничего не рассказывал о личной жизни, а потом неожиданно сыграл свадьбу с коллегой Зепюр Брутян. Молодая актриса вскоре подарила ему сына Микаэля. Пара демонстрирует настоящую идиллию. Павел осыпает возлюбленную цветами. Он также помогал ей худеть после родов, посещая с ней спортзал. И недавно Брутян вышла из декретного отпуска.

На днях Брутян вышла на сцену театра. Она снова играет с Павлом в спектакле «Взросые игры». А теперь актер сообщил, что они вместе снимаются в новом фильме. Он также поделился первыми фото со съемочной площадки. 

«Друзья! Мы приступили к съемкам проекта «Неприличные гости» Сарика Андреасяна. Это уморительная и в то же время трогательная и вдохновляющая комедийная история о семейных взаимоотношениях на примере не одной, а целых трех семейных пар.

Счастье сниматься вместе с женой, играем с Зепюр Брутян пару даже на площадке. И вообще актерский состав замечательный - безумно смешные Макс Лагашкин с Катей Стуловой, а еще Володя Сычев с Яниной Студилиной. Уверен, вам понравится. Ждите фильм весной 2024, буду держать вас в курсе», – поделился артист. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

К слову, это не первый раз, когда Прилучный будет играть в одном проекте с Брутян. Они познакомились на съемках сериала «В клетке» в 2019 году. Но роман у них закрутился гораздо позже. 

Читайте также