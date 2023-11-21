Прилучный снимается вместе с женой Брутян в новом фильме «Неприличные гости»

На днях Брутян вышла на сцену театра. Она снова играет с Павлом в спектакле «Взросые игры». А теперь актер сообщил, что они вместе снимаются в новом фильме. Он также поделился первыми фото со съемочной площадки.

«Друзья! Мы приступили к съемкам проекта «Неприличные гости» Сарика Андреасяна. Это уморительная и в то же время трогательная и вдохновляющая комедийная история о семейных взаимоотношениях на примере не одной, а целых трех семейных пар. Счастье сниматься вместе с женой, играем с Зепюр Брутян пару даже на площадке. И вообще актерский состав замечательный - безумно смешные Макс Лагашкин с Катей Стуловой, а еще Володя Сычев с Яниной Студилиной. Уверен, вам понравится. Ждите фильм весной 2024, буду держать вас в курсе», – поделился артист.

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К слову, это не первый раз, когда Прилучный будет играть в одном проекте с Брутян. Они познакомились на съемках сериала «В клетке» в 2019 году. Но роман у них закрутился гораздо позже.