Как изменилась жизнь детей Пугачевой Лизы и Гарри за последние два года: дважды сменили школу, поселились у моря

Алла Пугачева уже давно не выступает. Легендарная певица вышла на пенсию и решила посвятить себя семье. Когда она растила старшую дочку Кристину Орбакайте, рожденную в первом браке с артистом цирка Миколасом Орбакасом, то не могла ей уделить достаточно времени.
Тогда Примадонна строила карьеру и много гастролировала. А вот в 2014 году у звезды родились двойняшки Лиза и Гарри. Для нее с мужем Максимом Галкиным* их выносила и родила суррогатная мама. Пара растила наследников в замке в деревне Грязь.
Своих малышей Пугачева учила сначала дома играть на пианино. К ним также приходили разные учителя. Двойняшки рано выучили французский и английский языки. Также у них были занятия по правильной речи. А в семь лет они пошли в престижной Первой московской гимназии.
За год обучения там певице пришлось заплатить 3,2 миллиона рублей за двоих детей. Но в 2022 году супруги решились на переезд. Они еще весной уехали из России и обосновались в Израиле.
Там у брата Галкина* есть дом, где они поселились. Летом в гости к ним приезжала внучка Примадонны Клавдия Земцова. А вот учились двойняшки онлайн. Но в сентября на один месяц Алла Борисовна привозила их в Москву, а потом забрала их докумены из школы и снова увезла в Израиль.
В СМИ писали, что у детей отдали в престижную и дорогую частную школу. Это была американская интернациональная школа, где преподают на английском языке, дополнительно учат также французский и иврит. Но стоила она еще дороже, чем в прежняя — по четыре миллиона рублей в год за двоих детей.
Максим Галкин* и Гарри Галкин. Фото: соцсети звезды
Во время каникул двойняшки могли играть во дворе и купаться в бассейне. У особняка росли пальмы и цветущие деревья. А также супруги возили летом 2023 года наследников в Юрмалу, где часто отдыхают. Там дети посещали канатный парк, запускали воздушного змея на пляже и купались. К ним Орбакайте привозила дочку Клаву.
Также Галкин* радовал дочку и сына поездкой в Париж. Они не только смогли увидеть Эйфелеву башню, но и посетили «Диснейленд». Юморист там был с ними всего несколько дней, но потом долго делился впечатлениями.
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Максим Галкин* с сыном и дочкой. Фото: соцсети звезды
Этой осенью дети Пугачевой отпраздновали свой день рождения в Израиле. Супруги устроили скромные посиделки дома. Гарри подарил шашлык и сосиски в саду на мангале. Там же стоял большой стол. Но позже гости собрались в доме.
Супруги приготовили в честь 10-летия именинников два праздничных торта. Малыши выглядели счастливыми. Лиза даже нарядилась в белое платье. А Алла Борисовна предпочла надеть кружевную блузку свободного кроя и сделать пышную укладку. Она не раз признавалась, что ухаживает за собой, чтобы хорошо выглядеть и радовать детей. Звездную семью вечерами можно было увидеть на пляже. Там же Максим* катался на велосипеде.
Максим Галкин* и Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети звезды
А не так давно Пугачева решила покинуть Израиль. Она приезжала в Москву одна на пару дней. Как оказалось, супруги теперь живут на Кипре, куда и отвезли двойняшек. Там у певицы есть роскошные апартаменты на морском побережье.
Неизвестно, как долго там собирается пробыть знаменитая семья. Но так как идет учебный год, дети звезды точно были пристроены в местную школу. Так как они имеют гражданство Кипра, то могли выбрать как частное учебное заведение, так и государственное. Однако у Лизы и Гарри скорее всего появились новые предметы в школе. А вот стоимость обучения там значительно дешевле, чем в Москве и даже и в Израиле.
Недавно племянница Галкина* Алина отметила свой день рождения. Брат юмориста с женой и детьми, как оказалось, тоже живет на острове. Именинница поделилась снимком с вечеринки.
Алла Пугачева с детьми и Максим Галкин* с родными. Фото: соцсети
Пользователи соцсети отмечали, что Лиза стала еще больше похожа на маму. Она вытянулась и отрастила длинные белокурые волосы. Также позврослел и Гарри. Он часто одевается подстать папе и экспериментирует со стрижками. Сейчас мальчик носит удлиненные локоны ниже, длиной до ушей.
В ноябре муж Пугачевой выложил новое фото с дочкой. Он заснял девочку в гостиной в доме. Там оказалось очень светло и просторно. После замка в деревне Грязь супруги обставили все в современном стиле. Лиза в джинсах и блузке с улыбкой позировала для папы.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Лиза Галкина. Фото: соцсети звезды