Как изменилась жизнь детей Пугачевой Лизы и Гарри за последние два года: дважды сменили школу, поселились у моря

Своих малышей Пугачева учила сначала дома играть на пианино. К ним также приходили разные учителя. Двойняшки рано выучили французский и английский языки. Также у них были занятия по правильной речи. А в семь лет они пошли в престижной Первой московской гимназии.

За год обучения там певице пришлось заплатить 3,2 миллиона рублей за двоих детей. Но в 2022 году супруги решились на переезд. Они еще весной уехали из России и обосновались в Израиле.

Там у брата Галкина* есть дом, где они поселились. Летом в гости к ним приезжала внучка Примадонны Клавдия Земцова. А вот учились двойняшки онлайн. Но в сентября на один месяц Алла Борисовна привозила их в Москву, а потом забрала их докумены из школы и снова увезла в Израиль.

В СМИ писали, что у детей отдали в престижную и дорогую частную школу. Это была американская интернациональная школа, где преподают на английском языке, дополнительно учат также французский и иврит. Но стоила она еще дороже, чем в прежняя — по четыре миллиона рублей в год за двоих детей.