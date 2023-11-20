Певица Адель подтвердила, что тайно вышла замуж во второй раз за бойфренда Рича Пола

Именно на глазах зрителей Адель подтвердила, что тайно узаконила отношения со своим возлюбленным. Пока этот выпуск шоу не был показан в эфире, но участники съемок рассказали о признании певицы.

«Я была на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе сегодня вечером, и Адель была в зале. Алан спросил зрителей, женился ли кто-нибудь или выходил замуж недавно, и Адель крикнула: "Это сделала я!"» — поделилась очевидица события.

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Другой участник проекта признался, что в этот день все были очень милыми, включая артистку. Она пришла уже перед окончанием шоу. По словам очевидца, она охранники зашли только для того, чтобы принести ей закуски.

«Адель было все равно, узнают ли люди, что она там была, что она смеялась вместе с ними», — отметил он.

Ранее сам избарнник звезды рассказал, что Адель вликолепная. Он подчеркнул, что за два года отношений они многое сделали друг для друга. Пол заявил, что счастлив, пишет Daily Mail.