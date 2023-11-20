Марина Кравец объявила о второй беременности

Ребенок появится на свет в 2024 году, так как пока у нее небольшой срок. Недавно звезда снималась с Мариной Федункив для новогоднего ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и живота не было видно.

Напомним, что Кравец уже 10 лет состоит в браке с Аркадием Водаховым, который вместе с ней учился на филологическом факультете и играл в КВН.

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Теперь он занимает пост генерального продюсера телеканала ТНТ и является директором телеканала ТНТ-4. У пары подрастает дочка Вероника, которой четыре года. Фото с малышкой Марина публикует крайне редко.