Лия Ахеджакова после увольнения из «Современника» зарабатывает, выступая со спектаклем «Мой внук Вениамин» в Европе

Несмотря на возникшие трудности, Ахеджакова продолжает свою творческую деятельность. Недавно она выступала в Армении, Грузии и Швейцарии. К слову, билеты на ее спектакль стоят около 5 400 рублей.

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Также артистка отправилась в Германию. И там самый дешевый билет на на ее выступление стоил шесть тысяч рублей, а места в партере обошлись желающим в 10-13 тыс. рублей. По данным news.ru, гонорар актрисы может достигать полумиллиона рублей. В ноябре Лия Меджидовна приехала с постановкой в Швейцарию. Там билеты стоили около 5727 рублей.