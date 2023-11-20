Бородина рассказала об отношениях с Собчак после ссоры в соцсетях: «Мы не перестаем оставаться родными друг другу»

На мероприятии, где побывал корреспондент Teleprogramma.pro, появилась и Ксения Собчак. Она пришла поддержать своего мужа. Супруги весь вечер ходили по друку. Бородина с ней не успела перечься. Однако в бседе с журналистами она призналась, что даже после ссор с коллегой смогла с ней сохранить хорошие отношения.

«Мы вживую уже очень давно не виделись. А вообще, мы как старшая сестра и младшая на протяжении уже более 20 лет. Есть моменты, когда мы любим друг друга и когда не любим друг друга. Есть какие вопросы друг к другу. Но мы не перестаем оставаться родными друг другу людьми, поэтому я отношусь к Ксении всегда с большой любовью, уважением и пониманием», – заявила Ксения.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

К слову, совсем недавно ведущие ссорились в соцсетях. Бородиной не понравился образ коллеги, о чем она написала в комментарии к посту. Блондинка не стала молчать и колко ей ответила.

«Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне и считаешь Алеко почти что Дуниной современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это), не стоит давать советы, о которых тебя не просят», – парировала тогда Собчак.

Однако потом Бородина на шоу у Павла Воли призналась, что не держит зла на нее и просто скучает по старому стилю Собчак, который она сравнила со стилем Людмилой Прокофьевной из фильма «Служебный роман».