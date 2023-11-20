Бородина рассказала об отношениях с Собчак после ссоры в соцсетях: «Мы не перестаем оставаться родными друг другу»

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она продолжает вести шоу «Дом-2», а также пробует свои силы в новых проектах. Примечательно, что после развода с Курбаном Омаровым она стала чаще выходить в свет и веселится с подругами на вечеринках.
Недавно Ксения вернулась из Таиланда, где провела месяц на съемках шоу «Последний герой». 20 ноября она посетила премьеру фильма Константина Богомолова «Кеша должен умереть» в Москве.
На мероприятии, где побывал корреспондент Teleprogramma.pro, появилась и Ксения Собчак. Она пришла поддержать своего мужа. Супруги весь вечер ходили по друку. Бородина с ней не успела перечься. Однако в бседе с журналистами она призналась, что даже после ссор с коллегой смогла с ней сохранить хорошие отношения.
«Мы вживую уже очень давно не виделись. А вообще, мы как старшая сестра и младшая на протяжении уже более 20 лет. Есть моменты, когда мы любим друг друга и когда не любим друг друга. Есть какие вопросы друг к другу. Но мы не перестаем оставаться родными друг другу людьми, поэтому я отношусь к Ксении всегда с большой любовью, уважением и пониманием», – заявила Ксения.
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К слову, совсем недавно ведущие ссорились в соцсетях. Бородиной не понравился образ коллеги, о чем она написала в комментарии к посту. Блондинка не стала молчать и колко ей ответила.
«Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне и считаешь Алеко почти что Дуниной современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это), не стоит давать советы, о которых тебя не просят», – парировала тогда Собчак.
Однако потом Бородина на шоу у Павла Воли призналась, что не держит зла на нее и просто скучает по старому стилю Собчак, который она сравнила со стилем Людмилой Прокофьевной из фильма «Служебный роман».