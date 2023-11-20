Ксения Собчак пришла вместе с Константином Богомоловым на премьеру его сериала «Кеша должен умереть»

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Телеведущая Ксения Собчак пришла поддержать своего мужа Константина Богомолова на премьеру сериала, в котором он выступил режиссером и исполнителем главной роли.

Ксения Собчак много лет блистает на телевидении. Она также создает свои проекты, берет интервью и ездит в командировки. Личная жизнь журналистки долго не строилась. А брак с Максимом Виторганом закончился разводом, хоть у них и родился сын Платон. 

Уже четыре года она счастлива в новом браке с Константином Богомоловым. Пара вместе ездит в отпуск. Порой их можно увидеть на светких раутах. А 20 ноября они появились в кинотеатре в Москве, где состоялась премьера нового фильма режиссера «Кеша должен умереть». 

На этот раз Ксения решила поддержать мужа. Она крайне редко пропускает премьеры, к которым он причастен. Телеведущая была в брюках клеш с высокой посадкой и пуговицами, водолазке и кожаном жакете. Лук дополнила необычная обувь в виде золотых ступней с пальцами. А вот Богомолов выбрал лаконичный серый костюм и белую рубашку. Супруги ходили за руку весь вечер. 

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Супруг Собчак не только срежиссировал проект, но и сыграл главную роль – того самого Кешу. Его персонажа, по сюжету, хотят убить две бывшие жены и одна нынешняя. Причиной является то, что Кеша привел к ним любовницу. Большая премьера картины намечена на 1 декабря 2023 года. 

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