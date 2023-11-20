Ксения Собчак пришла вместе с Константином Богомоловым на премьеру его сериала «Кеша должен умереть»

Ксения Собчак много лет блистает на телевидении. Она также создает свои проекты, берет интервью и ездит в командировки. Личная жизнь журналистки долго не строилась. А брак с Максимом Виторганом закончился разводом, хоть у них и родился сын Платон.

Уже четыре года она счастлива в новом браке с Константином Богомоловым. Пара вместе ездит в отпуск. Порой их можно увидеть на светких раутах. А 20 ноября они появились в кинотеатре в Москве, где состоялась премьера нового фильма режиссера «Кеша должен умереть».